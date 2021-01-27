Aboubakar'dan Hulk açıklaması! 'Sergen Yalçın...'

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, Hulk sorularına 'Benim için hiçbir problem yok' dedi.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 12:23
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Beşiktaş'ın yıldız forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
İşte Vincent Aboubakar'ın açıklamaları:
 
İnsanın hayatta hedefleri olmalı. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. İyi başlamadık ama buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz, ya devam edeceğiz
 
Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar kendine göre haklı olabilir ama bunların hepsinin boşa olduğunu çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi.

-Hulk transferi Beşiktaş'a katkılı olur mu?
 
O Hocamız Sergen Yalçın'ın takdiri, hoca takıma entegre ederse herkesin buna uyması gerekir. Benim için hiçbir problem yok.
 
-Takımdaki arkadaşlık ortamı hakkında görüşleri neler?
 
Takım içi ambiyans çok iyi. Rosier'i önceden tanımıyordum aramız çok iyi. Atiba, Ghezzal ile de çok iyi anlaşıyorum.
 
 -Sezon sonu teklif gelmesi halinde Beşiktaş'tan ayrılabilir mi? Kariyerini nasıl sürdürmeyi düşünüyor?
 
Burada oyuncu olarak karşınızdayım. Menajerim var. Geride kalan her şeyi menajerim yönetim ile konuşacaktır.

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Etiketler: aboubakar hulk beşiktaş
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