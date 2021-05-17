Aboubakar'dan ilginç açıklama! '30 maç maddesini ben bile blmiyordum'

Beşiktaş'ta bu sezon 16 gol, 5 asiste imza atan Vincent Aboubakar şampiyonluğun ardından konuştu.

"Beşiktaş'a yeniden getirdikleri için başkana teşekkür ediyorum. Hayat felsefemde sürekli kendime hedefler koyuyorum. Oğluma iyi bir baba olmak isterim. Hedefimiz vardı. Futbolcu bireysel bir sporcu. Bireysel olarak bütün futbolcular kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var. Aşçısından, yönetimine kadar. Herkesin şampiyonluktaki büyük payı var.

"Odama gidip dua ettim"

Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odama gidip dua ettim. Biz şampiyon olmadan lig bitmeyeceğine inanıyordum ve şampiyon olduk.

Beşiktaş bizim için çok özel kulüp. Avrupa bazında ilk şampiyon olduğum kulüp. Zor bir sözleşme kabul ettim. Hedefim vardı, şampiyon olmak istiyordum. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. İnancımla birlikte bir şeyler başardığımı düşünüyorum. Buraya insanları mutlu etmeye geldim.

"Şampiyonlukta çok kişinin emeği var"

Sergen Yalçın takıma enerjisini yansıttı. Şampiyonlukta çok kişinin emeği var. Kaybettiğimiz maçtan sonra Rosier ağladı. Çok fazla ufak detay var.

Deplasmanda yaptığımız maçta asisti ben yaptım, Atiba gol attı. Benim için gollerden değerliydi bu asist.

"Finalde oynamayacağım"

Herhalde oynamayacağım. Tedavim vardı. Ağrılarım daha da azaldı. Hocama 'Milli Takım'a da beni çağırmayın' dedim.

Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum.

"30 maç oynama zorunluluğu maddesini ben bile bilmiyordum"

Milli Takım'da sakatlandım. Ön eleme maçında son 3 dakika kala sakatlandım. MR'da 6 mmlik açık olduğu görüldü. İstanbul 'da da doktorlar aynı şeyi gördü. 4 hafta süreden bahsediliyordu. 30 maç oynama zorunluluğu maddesini ben bile bilmiyordum. Ondan sonra öğrendim. Herkes konuşmaya başladı. Takım da şampiyonluğa gidiyor. Fedekarlık yapmak istedim. Sakatken maça çıktım. Vida bir topu atıyor, bacağımda bir şey hissediyorum, sesler geliyor. İlk yarı sonunda çıktım, İstanbul'a döndüm. Yeniden kanama ödem olduğu söylendi. Her hafta MR'a giriyorum. Benim aklımda kötü bir şey yok. Bir-iki hafta daha bekleseydik, bugün bunları konuşmuyor olurduk.