Aboubakar'dan Tuchel'e transfer mesajı

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Paris Saint Germain'de kiralık forma diyen Danilo ile alakalı konuştu.

Porto'da Danilo ile beraber oynayan Aboubakar, PSG teknik direktörü Tuchel'e mesaj gönderdi ve "Danilo PSG'de kalmayı hak ediyor." dedi.