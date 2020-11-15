Aboubakar'dan Tuchel'e transfer mesajı

Porto'da Danilo ile birlikte oynayan Aboubakar eski takım arkadaşı için 'PSG'de kalmalı' dedi.

15 Kasım 2020 Pazar - 13:41
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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Paris Saint Germain'de kiralık forma diyen Danilo ile alakalı konuştu.
 
Porto'da Danilo ile beraber oynayan Aboubakar, PSG teknik direktörü Tuchel'e mesaj gönderdi ve "Danilo PSG'de kalmayı hak ediyor." dedi.
 
Aboubakar, "Ah Danilo! Kaptanım. Ona çok saygı duyuyorum. Özetlemek gerekirse o bir lider ve süper bir insan. Güçlü bir kişiliğe sahip, kendine güveni tam. Nasıl güçlü kalacağını da biliyor. İhtiyaç dahilinde takım arkadaşlarına yardımda bulunabiliyor. O, PSG'de olmayı ve orada kalmayı hak ediyor. Ayrıca Portekiz milli takımında da oynuyor. Kendisine zaman verilmeli." dedi.
 

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Etiketler: aboubakar danilo psg
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