Aboubakar fırtınası! Son 7 maçta boşu yok

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar'ın son haftalardaki çıkışı parmak ısırtıyor.

22 Aralık 2020 Salı - 9:27
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Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 gole imza atarken, Avrupa'da da zirveye çıktı, dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. Avrupa'da Aboubakar dışında üst üste 5 lig maçında golle buluşan bir oyuncu bulunmuyor
 
Sezona durgun başlamasına rağmen son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da fileleri havalandırarak serisini sürdürdü. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe (2), Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'un ardından Erzurum'u (2) boş geçmeyen Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı forma ile çıktığı üst üste 5. lig maçında da skor üretti.
 
Son 7 maçta boşu yok
 
Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile çıktığı son iki maçta da gol atmıştı. Deneyimli forvet toplam üç gol kaydettiği kasım ayındaki iki milli maçın hemen ardından çıktığı Başakşehir maçıyla serisini Süper Lig'e taşıdı. Aboubakar kulüp ve milli takım olmak üzere oynadığı son 7 maçta da üst üste gol atmayı başardı. Başarılı oyuncu bu 7 karşılaşmada toplam 10 gol kaydetti.
 
Vincent Aboubakar, Erzurumspor karşısında attığı gollerle toplam gol sayısını 8'e yükseltti, Süper Lig'deki gol krallığının birinci sırasına yerleşti. Haftayı boş geçen Alanyasporlu Davidson 6 golle ikinci sıraya geriledi. Beşiktaş'ın yıldız santrforu sadece Türkiye'de değil Avrupa çapında da son haftaların en formda golcüsü haline geldi. Avrupa'da son 5 lig maçında üst üste gol atmayı başaran veya bu süreçte Aboubakar'dan fazla skor üreten bir isim bulunmuyor.
 

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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