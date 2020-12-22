Aboubakar fırtınası! Son 7 maçta boşu yok

Beşiktaş'ın Kamerun lu forveti, Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta 7 gole imza atarken, Avrupa 'da da zirveye çıktı, dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı. Avrupa'da Aboubakar dışında üst üste 5 lig maçında golle buluşan bir oyuncu bulunmuyor

Sezona durgun başlamasına rağmen son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş 'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Büyükşehir Belediye Erzurum spor maçında da fileleri havalandırarak serisini sürdürdü. Medipol Başakşehir , Fenerbahçe (2), Kasımpaşa , Aytemiz Alanyaspor'un ardından Erzurum'u (2) boş geçmeyen Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı forma ile çıktığı üst üste 5. lig maçında da skor üretti.

Son 7 maçta boşu yok

Aboubakar, Kamerun Milli Takımı ile çıktığı son iki maçta da gol atmıştı. Deneyimli forvet toplam üç gol kaydettiği kasım ayındaki iki milli maçın hemen ardından çıktığı Başakşehir maçıyla serisini Süper Lig'e taşıdı. Aboubakar kulüp ve milli takım olmak üzere oynadığı son 7 maçta da üst üste gol atmayı başardı. Başarılı oyuncu bu 7 karşılaşmada toplam 10 gol kaydetti.