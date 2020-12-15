Aboubakar'ı istiyor diyorlardı! Açıklama geldi

Marsilya teknik direktörü Villas Boas Ocak ayında transfer yapacaklarını açıkladı.

15 Aralık 2020 Salı - 12:29
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Beşiktaşlı Aboubakar'ı transfer listesine alan Marsilya'da teknik direktör Villas Boas, konuya ilişkin konuştu.
 
Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kadrolarına mutlak bir golcü almak istediğini söyledi. Bununla beraber Boas, "Transfer döneminde yüksek bonservisli satın alımlardan daha çok pazarın bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz." dedi.
 
"OCAK, AĞUSTOS GİBİ OLACAK"
 
Öte yandan Villas-Boas, konuşmasının devamında ocak transfer döneminin Ağustos gibi olacağını ve gelecek vadeden isimlerden ziyade kadroya direkt monte edilebilecek isimlerin dahil edileceğini aktardı ve, "Ocak transfer sezonu daha çok kadroya kolay alışacak isimlerden olacak. Geleceğe yönelik yatırım olarak görülen isimlerle ilgilenmeyeceğiz. Ocak transfer dönemi Ağustos gibi olacak. Ayrıca takımımızdan kimlerin ayrılacağını öğrenmek için de ay sonuna kadar performansları değerlendireceğiz." dedi.
 
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Etiketler: villas boas aboubakar marsilya
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