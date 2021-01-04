Aboubakar'ın gözyaşları yürekleri sızlattı

Banyoda düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Aboubakar'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi - 8:55
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Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolcuğuna uğurladı.
 
Cenaze töreni için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.
 
Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu En acı görev...
 
YÜREKLERİ SIZLATAN KARELER
 
28 yaşındaki futbolcunun annesinin cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadığı o anlar objektiflere böyle yansıdı.
 
ANNESİ NASIL VEFAT ETTİ?
 
Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti.
 
Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
 
Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
 
Vincent Aboubakar gözyaşlarına boğuldu En acı görev...
 
NE ZAMAN DÖNECEK
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor galibiyetinin ardından Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız" dedi.
 
KULÜP BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
 
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini duyurdu
 
Kulüpten yapılan açıklamadra, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar´a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.
 

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Etiketler: aboubakar
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