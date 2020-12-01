Aboubakar Sabri'nin rekorunu kırdı

Beşiktaş camiasında herkes Fenerbahçe galibiyetinin keyfini çıkartırken, en çok konuşulan isimlerin başında Aboubakar geliyor. Sezon başında 'sakatlığı' nedeniyle transfer edilmesi büyük tartışmalara yol açan Kamerunlu forvet, derbide attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koyarken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

SABRİ'Yİ GERİDE BIRAKTI