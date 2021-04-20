Aboubakar son durumunu açıkladı! 'Sıkıntılı...'

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta yeniden sahalara dönen Vincent Aboubakar, yine sakatlandı.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında değişiklik işareti yapan Aboubakar, ikinci yarıya çıkamadı.

Sağ üst baldırında ağrı hisseden Vincent Aboubakar, yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık nükseden Aboubakar, sağ adalesinde ağrı hissetti. Golcü oyuncunun İstanbul 'da MR'ı çekilecek.

ABOUBAKAR: "SIKINTILI BİR DÖNEMDEYİZ"

Sakatlığıyla ilgili maç sonunda konuşan Aboubakar, "MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz." dedi.