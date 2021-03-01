Aboubakar ve Larin'in kulağını çekince...

Bir an önce gol atma hırsı nedeniyle, net pozisyonların boşa harcanarak puan kayıplarının yaşandığı gerçeğini, sadece forvetlere değil tüm takıma dile getiren Sergen Yalçın, hiç bir pozisyonun yanlış tercihlerle çöpe gitmesini istemiyor.