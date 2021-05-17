Aboubakar yoksa Simy var! Beşiktaş atağa geçti

Aboubakar'la yola devam edip etmeme konusunu henüz netleştiremeyen Beşiktaş, Crotone forması giyen Simy'i 'B' planı olarak tutuyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:39
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Süper Lig'de 2020-21'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan siyah-beyazlılar, güçlü ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.
 
Kara Kartal, daha önce de gündemine giren isimlerden olan Simy transferinde bir kez daha harekete geçti.
 
Crotone formasıyla Serie A'da sezonun bitimine 2 hafta kala 20 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, 1.5 milyon euro'luk bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefleyecek.
 
Crotone'nun gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olmasından dolayı 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi.
 
Belçika ve Fransa'dan da teklifler alan yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olmasından dolayı siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor.
 
328 MAÇ 115 GOL 20 ASİST
 
Kariyerinde 3 farklı takımla forma giyen Simy, 328 resmi maça çıktı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 115 gol, 20 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 1 kez kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 21 defa sarıyla cezalandırıldı.
 
Simy, bu sezon Crotone formasıyla 36 maçın tamamına çıktı. Nijeryalı, bu karşılaşmalarda 20 kez ağları sarstı, 2 de asist yaptı. (Sabah)

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Etiketler: Simy beşiktaş
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