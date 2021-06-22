Acı faturayı ortaya çıkardı! 'Bir bedel var mı?'

Ünlü futbol yorumcusu Şansal Büyüka, Şenol Güneş hakkında çarpıcı bir yazı yazdı ve milli takımın koşu mesafelerini ortaya çıkardı.

22 Haziran 2021 Salı - 11:02
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Euro 2020’de oynadığımız 3 maçta da rakiplerimizden daha az mesafe kat ettik.
 
* Türkiye-İtalya
 
Türkiye: 105.8 km.
 
İtalya: 111.3 km.
 
* Türkiye-Galler
 
Türkiye: 103.4 km.
 
Galler: 107.5 km.
 
* Türkiye-İsviçre
 
Türkiye: 102.8 km.
 
İsviçre: 106.5 km.
 
Hadi pozisyona giremedik.. Savunma yapamadık... Niye koşamadık?
 
Sosyal medyada bir kullanıcı paylaşmış... Diyor ki:
 
“Koşu mesafesi değil de yürüme mesafesi hesaplansa bizim çocuklar liderliği kimseye kaptırmaz. Maşallah; çok güzel yürüyorlar. Günde 10 bin adım...”
 
Şenol Hoca son dönemlerin en büyük hezimeti için “sorumlusu benim” dedi. Doğru, onu herkes biliyor da, bu sorumluluğun karşılığında bir yaptırım, bir bedel var mı? Bugüne kadar görmedik.
 
Öfke, milletin canına tak etti. Herkes Şenol Güneş‘in istifasını istiyor. Ancak bir dahaki yaza Dünya Kupası var ve eleme grubunda lideriz. Gidemezsek, gider de
 
Bizim büyük hocalar, niçin çok sağlam, kariyerli yardımcılarla çalışmazlar. Niçin kendine karşı duracak, itiraz edecek hocalarına ekiplerinde yer vermezler. Hoca mı arıyorlar, mürit mi, meraktayım.
 
İsviçre Kaptanı Xhaka (10 numara) maçı yöneten, takımını oynatan adamdı. Kenarda Şenol Güneş ve yardımcıları, sahada futbolcular bu Xhaka‘yı hiç mi görmediler? Xhaka hem çaldı, hem oynadı, biz sadece izledik.
 
Bu turnuva, bu kötü milli takım, kalecimiz Uğurcan Çakır‘a yaramadı. Kurtardığı pozisyonlar var ama, kötü yediği goller de az değil... Umarım Avrupa piyasasındaki değeri sarsıntıya uğramaz.
 
Şenol Hoca, “yorgunluk” dedi, ‘kovid’i ileri sürdü, liglerin geç bittiğini söyledi. Bu sadece bizim için değil, her ülke için geçerli... Kaldı ki, bizim çocukların çoğu dış ülkelerden geldi.
 
Euro 2020 öncesi oynadığımız hazırlık maçlarına bakın... Gine, Moldova, Azerbaycan... Üstelik her maçta çok değişik tertipler deneyerek... Böyle başa, böyle tarak...

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Etiketler: şansal büyüka şenol güneş
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