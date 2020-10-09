Açıkladı! G.Saray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz " Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum" dedi.

09 Ekim 2020 Cuma - 12:05
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İşte Başkan Cengiz'in açıklamaları:
 
"Galatasaray için ulusal anlamda kırmızı değerler var. Bunun önce geleni Türkiye Cumhuriyeti'dir. Devletimiz önde gelir. Camia olarak kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Ali Sami Yen'dir. Batı'da çoğu kulübü yabancılar kurmuştur. Ancak Türk kulüplerini, Türkler kurmuştur. Bu çok önemli tarihi bir tespittir. Sosyologlar incelemeli. Ülkemiz şu anda bile tam bağımsızlık için mücadele ediyor. Devletimizin yanındayız.
 
Bazen bazılarınca görülüyor. Bir çoğunluğu doğru-dürüst, savaşçı karaktere sahibiz. Görevde bulunduğum 2.5 yıllık süreç içinde hiçbir camiaya laf etmem. Hepsi benim kardeşimdir. Çok değerli arkadaşlarım vardır. Çok sıkı Beşiktaşlıdır, Fenerbahçelidir. Yöneticilerin özellikle söylemlerine dikkat etmelerini istiyorum. Ama aleyhimizde konuşulursa cevap veririm. Öbür yanağımı çevirmem. Onlar olmadan biz olmayız. Türkiye'de en büyük parça biziz. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Biz Türk futbolunun lokomotifiyiz. 
 
'Yemin ederim anlamıyorum'
 
Bir ailede annenle de babanla da tartışırsın. Aile içinde böyle bir tartışma alır. Müthiş bir saldırı var. Bu adamın bir ayağı çukurda. Buna çakmayalım, diğerine çakalım. Adamın gecesi-gündüzü yok. Harcama yapıyor. Yusuf Günay'a niye saldırıyorlar. Hala çözemedim. Ben anlamadım Abdurrahim ne yaptı? Yusuf'un bıyığına taktılar. Yemin ederim anlamıyorum. Blok bir saldırı oluyor. Yahu yapmayın. Hiç kimseye kin tutmadım.
 
'20 tane oyuncu alırdım, sonra eyvallah der giderdim ama...' 
 
Ben 20 tane oyuncu alırdım, sonra da eyvallah der giderdim. Veli yapıyor, sen de yap diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz.
 
'2 oyuncu indirimi kabul etmedi'
 
Bütün takım yüzde 15 indirimi kabul etti, 2 kişi kabul etmedi.
 
'Bulun bana mesafe genel kurul yapayım'
 
Üyeler Genel Kurul yapın diyor. En az 3-5 bin kişi gelecek. 2 metre mesafe olması gerekiyor. Bulun bana mesafe yapayım. Hemen yapayım. Bulun yer. Ben bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum. Ama şartlar el vermiyor.
 
(Milliyet)
 

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Etiketler: mustafa cengiz galatasaray
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