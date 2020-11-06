Açıklanacağı tarih belli oldu!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı Alanyaspor maçından sonra açıklayacak.

06 Kasım 2020 Cuma - 8:30
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Trabzonspor yönetimi, teknik direktörlük için kararını Abdullah Avcı'dan yana verdikten sonra üst üste üç kez görüşme gerçekleştirdi.
 
Sözleşmenin 1 yılı opsiyonlu 3 yıl olması konusunda prensipte anlaşma sağlanırken, Avcı'nın teknik ekibini kendisinin oluşturması konusunda fikir birliğine varıldı. 57 yaşındaki teknik adamla yapılan son görüşmede yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi takımın motivasyonunun dağılmaması için resmi açıklamanın karşılaşmanın ardından yapılması kararı alındı.
 
EKİBİNİ KURUYOR
 
Avcı'nın ekibinde geçmişte birlikte futbol oynadığı Trabzonsporlu Turgut Kural ile yine bir dönem bordo-mavili formayı giyen Egemen Korkmaz'ın da olması kararlaştırıldı. Yapılan görüşmelerde Avcı devre arası için transfer beklentisini de dile getirdi. Tecrübeli hocanın yıllık ücretinin ise 7 milyon TL civarı olması bekleniyor.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: abdullah avcı trabzonspor
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