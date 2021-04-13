Acun Ilıcalı'dan canlı yayında sert tepki!

Acun Medya'nın sahibi ve Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı , memleketinin takımı olan Erzurum spor için "Erzurumspor Gecesi" adı altında bir dayanışma organizasyonu düzenledi.

Ilıcalı, Erzurumspor Beşiktaş maçı öncesinde yapılması planlanan bu organizasyonu Beşiktaşlı dostlarının yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi adına pazartesi gününe ertelendiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı canlı yayında konuştu

"Kendini bilmeyen biri anlamsız bir imada bulundu

"Yüzde 1 kötü niyet olmamasına rağmen hayatımda ilk defa Erzurum, Dominik, İstanbul arası böyle bir yayın yapıyorum. Kendini bilmeyen biri anlamsız bir imada bulunarak kötü niyetle Beşiktaş'a karşı organizasyon içindeymişiz gibi iftiralarda ve iddialarda bulundu.

"Namusuma söz söyletmem!"

"Ben namusuma söz söyletmem açık söyleyeyim! Sosyal medyadan cevap vermek zorunda kaldım. Konuşacağım çok şey vardı yoksa neler söylerdim. Kulüplerimizin her zaman bir olmasından, birlikte kararlar almasından yanayım. Futbolun eğlence olduğunu düşünüyorum."

NELER YAŞANDI?

Erteleme tepkisi

Erteleme kararının duyurulmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklinde bir tweet atmıştı.

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın bu Tweet'i sonrasında Acun Ilıcalı sert bir şekilde sosyal medya hesabından yanıt vermişti

"Beşiktaş'a senden daha katkım olmuştur"

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından "Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir." şeklinde bir cevap vermişti.