Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama! Ali Koç...

Acun Ilıcalı, kendi hakkında yapılan Ali Koç'un kendisini kastederek 'Takımın bu kadar içinde olmanı doğru bulmuyorum" haberlerini yalanladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:56 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 16:05
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Aytemiz Alanyaspor deplasmanına özel uçağıyla giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sakatlığı bulunan Mesut Özil’le ilgili "Acaba oynar mı?" sorusuna Acun Ilıcalı'nın, "Oynayacak, ben konuştum" cevabını vermesi üzerine Koç'un Ilıcalı'ya, "Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun. Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum" dediği öne sürülmüştü. Ilıcalı o iddiaları açıklama yaparak yalanladı.
 


İşte o açıklama:

Haberde geçen her konu yalan olduğu için genel bir yorum yapmam gerekiyor. Başkanımız Ali Koç ile aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi kendisi beni 2 gün önceki Kayseri maçında uçağında misafir etmiştir. Futbolcularımızla daha önce yenen ve takım içi birlikteliğin ispatı olan bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin bir ispatıdır.

 
Fenerbahçe için elimden geldiğince bazı rakip taraftarların bana göre haksız protestolarını göze alarak maddi manevi destekte bulunmaya çalışıyorum. Gerek başkanımızın gerek taraftarımızın bunu fazlasıyla takdir etmesi de beni çok mutlu ediyor ama belli ki bazı kesimler akıllarınca beni karalayıp fitne sokma derdindeler. Emre Belözoğlu'nun zor bir dönemde takımımızı 8 puan gerideyken devralması, takımımızın şampiyonluğu kıl payı kaçıracak kadar iddialı yere gelmesi ve camiaya ümit veren bir futbol oynatması belli ki birilerini oldukça tedirgin etmiş ve nasıl termine ederiz diye hesapları başlamış.

 
Fenerbahçeli taraftarlar olarak birlikte ve beraberlikle çok güzel günlere ulaşacağımızı biliyoruz. Ben de taraftarı olduğum bu güzel kulüp için ne gerekiyorsa gözümü kırpmadan yapmaya devam edeceğim ve bu çirkin zihniyet asla amacına ulaşamayacak.

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Etiketler: acun ılıcalı ali koç
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