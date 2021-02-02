Acun Ilıcalı Mesut Özil transferi hakkında konuştu!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kadrosuna katmasında büyük pay sahibi olan Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, oyuncunun transfer süreciyle ilgili konuştu.

02 Şubat 2021 Salı - 0:00 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 0:02
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Sezon başında 18 transfer yaparak adeta şov yapan sarı lacivertliler, devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirdi.
 
 
İrfan Can Kahveci, Szalai, Osai-Samuel gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferi ise Real Madrid, Arsenal gibi devlerin formasını giyen Mesut Özil oldu.
 
Dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye getirilmesinde en büyük pay sahiplerinden biri Acun Ilıcalı olurken oyuncunun transferi hakkında Uçankuş TV'ye konuştu. 
 
Mesut Özil transferinden en büyük payın Başkan Ali Koç'a ait olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin 10 numarası vardı, Max Kruse. Bir anda çekti, gitti. O da önemli bir oyuncuydu, gitti, dünya yıldızı geldi. O gitmeseydi, Mesut'u getirme şansımız çok yoktu. Başkan beni çok onore etti ama bu transferin olmasının birinci sebebi başkanımız Ali Koç'tur. Bir kulüpte kararları başkan alır, başkan istemese hepimiz toplansak Mesut Özil'i alamayız. Ben elimden geleni yaptım Mesut Özil transferi için. Başkanın sürekli benden bahsetmesi beni çok gururlandırdı, o da Ali Koç'un farkı aslında." diye konuştu.

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Etiketler: Mesut Özil Acun Ilıcalı Fenerbahçe transfer İrfan Can Kahveci Szalai Osai-Samuel Ali Koç Acun Ilıcalı Mesut Özil
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