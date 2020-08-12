Acun Ilıcalı'nın kulübü Fortuna Sittard rekor kırdı

Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hollanda kulübü Fortuna Sittard’ın dünya genelinde gerçekleştirdiği büyük yükseliş dikkat çekti.

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 10:35
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Football Benchmark’ın araştırmasında, 1 Temmuz-31 Temmuz arasında geçen 31 günlük süreçte en fazla takipçi artıran kulüpler sıralandı.
 
Yayınlanan listede dünya genelinde ilk 5’te Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ve Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Fortuna Sittard yer aldı. Türk kullanıcıların adeta hücumuna uğrayan Fortuna Sittard, Temmuz 2020 boyunca Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarında yüzde 160.3 büyüyerek rekor kırdı, büyüme oranlarında ilk sırayı kaptı.
 
Hollanda kulübü özellikle Instagram’da yüzde 419 büyümesiyle dikkat çekti. (Milliyet)
 
 

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