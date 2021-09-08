Acun Ilıcalı tesislere gidiyor! Hull City için son görüşmeler...

İngiltere'den takım satın almak için Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımını sonlandırdığını açıklayan iş insanı Acun Ilıcalı Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürüyor. Ilıcalı'nın İngiltere 'ye giderek takımın tesislerini gezeceği öğrenildi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın aldı. Sittard'daki hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere'den bir takım almak istediğini ifade etmişti. Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı.

Ilıcalı tekrardan girişimlere başladı



Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almak için tekrardan girişim yaptı ve son aşamaya yaklaştı.

Ilıcalı'nın İngiliz kulübünü satın almadan tesislerini ve kenti görmek için İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Acun Ilıcalı, eğer kulübü beğenirse satış için detaylar konuşulacak.



Hull City hakkında bilgiler...

2016-2017 sezonunda çıktığı Premier Lig 'de sezonu 18. sırada tamamlayarak küme düşen ve İngiltere 2. Ligi olan Championship'te mücadelesine devam eden Hull City AFC, burada 3 yıl boyunca ligi orta sıralarda bitirdi. Hull City, Championship'te mücadele ettiği 2019-2020 sezonunu 24. sırada tamamlayarak EFL League One yani İngiltere 3. Ligi'ne düşmüştü. İngiltere 3. Ligi'nde 2020-2021 gösterdiği performans ile sezonu 1. sırada bitirerek lig yükselmiş ve 2021-2022 sezonunda tekrardan Championship'te mücadele etme hakkı kazandı.

Hull City AFC isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır. Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi 'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra 'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

Hull City'nin sahibi kimdir?

