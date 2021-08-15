Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Lionel Messi açıklaması

Süper Lig'e yükseldikten sonra Mario Balotelli, Younes Belhanda, Jonas Svensson gibi yıldızları kadrosuna transferde şov yapan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra PSG'ye imza atan Messi'ye teklif yapmanın kıyısından döndüklerini açıkladı.

15 Ağustos 2021 Pazar - 1:24
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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Beyaz TV'ye konuştu.
 
Eskiden Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Başkan Sancak, "Fenerbahçe'yi eskiden severdim. Ben eskiden Fenerbahçe taraftarıydım. Şimdi iliklerimize kadar Adana Demirsporluyuz. Fenerbahçeliler kusura bakmasın, inşallah yeneceğiz" diye konuştu.
 
MESSI'YE TEKLİFİN KIYISINDAN DÖNÜLMÜŞ
 
Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi'ye teklif yapmayı konuştuklarını belirten Sancak, "Biz az kalsın Messi'ye teklif yapacaktık. Metin Korkmaz, 'Abi gel Messi'ye teklif yapalım. 15 milyon teklif edelim' dedi. Dedim ki, Metin peki ya Messi bu teklifi kabul ederse? Limitimiz var sonuçta." dedi.

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