Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-1

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor'a konuk oldu. İki takım arasındaki özel maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

06 Ağustos 2021 Cuma - 23:38
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları planlaması kapsamında, Adana Demirspor ile özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.
 
Adana Demirspor'un yeni transferleri Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Assombalonga gibi isimlerin de forma giydiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen N'Koudou, 60'ta Beşiktaş'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golden 5 dakika sonra Assombalonga eşitliği ve skoru tayin eden golü attı.
 
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ: 1-1
 
GOLLER: 60' N'Koudou (P), 65' Assombalonga
 
11'LER
 
Adana Demirspor'un 11'i: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Dibba, Balotelli
 
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven

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