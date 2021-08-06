Adana Demirspor - Beşiktaş: 1-1

06 Ağustos 2021 Cuma - 23:38
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları planlaması kapsamında, Adana
Demirspor ile özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.
Adana Demirspor'un yeni transferleri Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Assombalonga gibi isimlerin de forma giydiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda kazanılan penaltı sonrası topun başına geçen N'Koudou, 60'ta Beşiktaş
'ı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golden 5 dakika sonra Assombalonga eşitliği ve skoru tayin eden golü attı.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ: 1-1
GOLLER: 60' N'Koudou (P), 65' Assombalonga
11'LER
Adana Demirspor'un 11'i: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Dibba, Balotelli
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal
, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven