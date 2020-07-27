Adana Demirspor - Bursaspor maç sonucu: 4-1

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:23
Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli oldu. Bursa
spor, yarı final rövanş mücadelesinde Adana
Demirspor’a konuk oldu. Bursa’daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
Sahadan 4-1 galip ayrılan Adana Demirspor
, finale yükselen ekip oldu. Adana ekibine finali getiren goller; Erkan Zengin
(P), Rassoul, Berk Yıldız
ve Mehmet Akyüz'den geldi. Bursa'nın tek sayısını Serdar Özkan (P) kaydetti.