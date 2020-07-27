Adana Demirspor - Bursaspor maç sonucu: 4-1

Süper Lig için favori gösterilen iki takım Adana Demirspor ile Bursaspor 0-0’ın rövanşında Adana’da kozlarını paylaştı. Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadeleden Erkan Zengin, Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'ün attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrılan Adana Demirspor, final biletini cebine koydu. Bursaspor'un teselli sayısı ise Serdar Özkan'dan geldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 7:23
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Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli oldu. Bursaspor, yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oldu. Bursa’daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.
 
Sahadan 4-1 galip ayrılan Adana Demirspor, finale yükselen ekip oldu. Adana ekibine finali getiren goller; Erkan Zengin (P), Rassoul, Berk Yıldız ve Mehmet Akyüz'den geldi. Bursa'nın tek sayısını Serdar Özkan (P) kaydetti.
 
 

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