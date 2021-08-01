Adana Demirspor'dan Shkodran Mustafi bombası!

Adana Demirspor tecrübeli stoper Shkodran Mustafi için girişimlere başladı.

01 Ağustos 2021 Pazar - 14:12
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Mario Balotelli'yi kadrosuna katarak adını dünyaya duyuran Adana Demirspor, David Luiz ile görüşmelerini sürdürürken ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.
 
Akdeniz ekibi, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi ile temasa geçti.
 
Arnavut asıllı Alman stoperin menajeriyle yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edildi.
 
Uzun yıllar Arsenal forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bugüne dek yaklaşık 40 milyon euro ödendi.
 
Mustafi, Almanya Milli Takımı formasını da 20 kez sırtına geçirdi.

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Etiketler: Shkodran Mustafi adana demirspor
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