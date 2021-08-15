Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da!

15 Ağustos 2021 Pazar - 10:59
Süper Lig'in yeni ekibi Adana
Demirspor, teknik kadrosunu değiştirmedi ancak flaş transferler yaptı. Mario Balotelli bu flaş transferlerin ilk sırasında... Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Jonas Svensson, Arijanet Muric, Lucas Castro ve Britt Assombalongo hemen arkasında. Ayrıca, geçen sezon Hatayspor
'da izlediğimiz David Akintola'nın bonservisini FC Midtjylland'dan aldılar. Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu ve Antalyaspor
'dan Ferhat Kaplan'ı da kadroya eklediler. Samet Aybaba
'nın elinde bol alternatifli, hatta oyuncular arası uyum sağlanırsa Avrupa
kupalarını zorlayacak bir ekip var. Son transfer Bjarnason'un henüz lisansı çıkartılmadı. Metahan'ın da hafif bir sakatlığı bulunuyor, durumu maç saati netleşecek.
Geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Fenerbahçe'de köklü değişiklikler yapıldı. Önce Sportif Direktör, sezon sonuna doğru da Futbol A Takım Direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.2015-16 sezonunda sarı-lacivertli ekipte çalışmış olan Vitor Pereira takımın başına getirildi. Pereira öncesi Steven Caulker ve Serdar Dursun
transferleri yapılmıştı, Portekizli teknik adam hem takımı 3-4-2-1'e döndürdü hem de Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Min-jae Kim transferleri yapıldı. Sezonun açılış maçı için Adana'ya giden kafilesinde 9 isim yer almadı. Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen maç kadrosunda yer almadı. Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas sakat. Min-jae Kim takıma yeni katıldı.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
Samet Aybaba, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 7 mağlubiyet)
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Fenerbahçe yeni sezon öncesi 7 hazırlık maçtı yaptı, hiçbirini kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa
bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %29'luk kesim yeni sezonun ilk maçında sarı-lacivertli ekibe Adana Demirspor
karşısında güveniyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.