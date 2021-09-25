Adana Demirspor - Gaziantep FK: 4-0

25 Eylül 2021 Cumartesi - 21:00
| Son Güncelleme : 25 09 2021 - 21:04
Adana Demirspor, Süper Lig'in yedinci haftasında Gaziantep
FK'yı konuk etti. Karşılaşma Akdeniz
ekibinin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Adana Demirspor'un gollerini 12'nci dakikada Yunus Akgün, 65'inci dakikada Steven Caulker (kendi kalesine), 78'de Mario Balotelli ve 85'te Assombalonga kaydetti. Bu sonuçla birlikte Adana
Demirspor puanını 9'a yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK: 4-0
GOL: 12' Yunus Akgün (Adana Demirspor), 65' Caulker (kendi kalesine) (Adana Demirspor), 78' Balotelli (Adana Demirspor), 85' Assombalonga (Adana Demirspor)
TRİBÜNLERDE O ANIN FOTOĞRAFI YER ALDI
Adana Demirspor taraftarları, Gaziantep FK ile oynadıkları 7. hafta maçında ise Balotelli pankartı açtı.
Pankartta İtalyan futbolcunun, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin görseli yer aldı.