Adana Demirspor - Gaziantep FK: 4-0

Süper Lig'in yedinci haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK'yla karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 21:00 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 21:04
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Adana Demirspor, Süper Lig'in yedinci haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşma Akdeniz ekibinin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
 
Adana Demirspor'un gollerini 12'nci dakikada Yunus Akgün, 65'inci dakikada Steven Caulker (kendi kalesine), 78'de Mario Balotelli ve 85'te Assombalonga kaydetti. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 9'a yükseltti. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
 
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK: 4-0
 
GOL: 12' Yunus Akgün (Adana Demirspor), 65' Caulker (kendi kalesine) (Adana Demirspor), 78' Balotelli (Adana Demirspor), 85' Assombalonga (Adana Demirspor)
 
TRİBÜNLERDE O ANIN FOTOĞRAFI YER ALDI
 
Adana Demirspor taraftarları, Gaziantep FK ile oynadıkları 7. hafta maçında ise Balotelli pankartı açtı.
 
Pankartta İtalyan futbolcunun, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin görseli yer aldı.
 
 

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