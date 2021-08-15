Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 11 oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor , bugün 21:45'te karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de kadroda olmayan isimler

Mert Hakan Yandaş

Steven Caulker

Zanka

Nabil Dirar

Mauricio Lemos

Min Jae Kim

Nabil Dirar

Dimitris Pelkas

Burak Kapacak

Çağtay Kurukalıp

Enner Valencia

Fenerbahçe'de kadro dışı olan isimler

Caner Erkin

Thiam

Sadık Çiftpınar

Sinan Gümüş

Oğuz Kağan Güçtekin

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU