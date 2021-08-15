Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 11 oyuncu kadroda yok

Bu akşam Adana Demirspor deplasmanıyla ligi açacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira 11 oyuncuyu kadroya almadı.

15 Ağustos 2021 Pazar - 8:36
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
 
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, sağ kasığında kısmı yırtık tespit edildiği açıklanan Mert Hakan Yandaş ile birlikte sakatlığı olan Valencia ve Pelkas'ın dışında 8 oyuncu yer almadı.
 
Fenerbahçe ile Adana Demirspor,  bugün 21:45'te karşı karşıya gelecek.
 
Fenerbahçe'de kadroda olmayan isimler
 
Mert Hakan Yandaş
Steven Caulker
Zanka
Nabil Dirar
Mauricio Lemos
Min Jae Kim
Nabil Dirar
Dimitris Pelkas
Burak Kapacak
Çağtay Kurukalıp
Enner Valencia
 
Fenerbahçe'de kadro dışı olan isimler
Caner Erkin
Thiam
Sadık Çiftpınar
Sinan Gümüş
Oğuz Kağan Güçtekin
 
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
 
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun.

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Etiketler: vitor pereira adana demirspor fenerbahçe
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