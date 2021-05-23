Adana Demirspor Mario Balotelli ile masaya oturdu anlaşmam tamam

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, İtalyan yıldız Mario Balotelli ile prensipte anlaşmaya vardı.

23 Mayıs 2021 Pazar - 16:52
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26 yıl sonra Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Adana Demirspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
 
Kulüp Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Taraftarlar merak etmesin, önemli transferler yapacağız. Bu takımı yukarı çıkaracağız" derken dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'ye teklif yaptıklarını açıkladı.
 
"KOLAY BİR TRANSFER DEĞİL"
 
İtalyan golcünün transferinin zor olduğunu söyleyen Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer. Balotelli'den cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Balotelli, beklenen performansı sergileyemedi ve 14 maçta forma giyip 6 gol kaydetti.

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Etiketler: balotelli adana demirspor
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