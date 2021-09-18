Adana Demirspor - Rizespor: 3-1

Adana Demirspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Çaykur Rizespor ’u konuk etti. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Alpaslan Dedeş üstlendi. Adana Demirspor , Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Adana Demirspor'un gollerini Balotelli, Vargas ve Bjarnason kaydetti. Rizespor'un golünü ise Boldrin attı. Bu skorla Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR: 3-1

GOL: 33' Balotelli (p), 40' Vargas, 66' Bjarnason (Adana Demirspor) / 53' Boldrin (Rizespor)

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo