Adana Demirspor - Rizespor: 3-1

Süper Lig’in 5’inci haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı. Maçta Cüneyt Çakır görev aldı. Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

18 Eylül 2021 Cumartesi - 21:58
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlandı Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Acayip şeyler oldu Antalyaspor: 2 - Beşiktaş: 3 Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Adana Demirspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Alpaslan Dedeş üstlendi. Adana Demirspor, Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
 
Adana Demirspor'un gollerini Balotelli, Vargas ve Bjarnason kaydetti. Rizespor'un golünü ise Boldrin attı.  Bu skorla Adana Demirspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.
 
ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR: 3-1
 
GOL: 33' Balotelli (p), 40' Vargas, 66' Bjarnason (Adana Demirspor) / 53' Boldrin (Rizespor)
 
İLK 11'LER
 
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli
 
Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Antalyaspor-Beşiktaş maçında müthiş geri dönüş! Yıllar sonra bir ilk, oyuna girer girmez... Antalyaspor-Beşiktaş maçında müthiş geri dönüş! Yıllar sonra bir ilk, oyuna girer girmez...
Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vurdu! Herkes onu konuşuyor, Ligi salladı! Bakasetas bu kez...Kasımpaşa-Trabzonspor maçına damga vurdu! Herkes onu konuşuyor, Ligi salladı! Bakasetas bu kez... Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da ses getirdi, herkesi heyecanlandırdı!Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da ses getirdi, herkesi heyecanlandırdı! Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Mourinho ile aynı... Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Mourinho ile aynı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.