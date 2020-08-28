Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörlük için Ümit Özat'la anlaştıklarını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma - 12:06
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig Fenerbahçe'de Jose Sosa ilk maça yetişmeyebilir Beşiktaş'ı PAOK'tan çok Lens üzdü Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Diego Perotti... Quaresma Altay ile anlaştı

Milliyet'ten Nergis Aşkın'a konuşan Başkan Murat Sancak Cüneyt Dumlupınar'ın spor danışmanlığı görevine döndüğünü, teknik direktörlük için de Ümit Özat'la anlaştıklarını duyurdu.
 
Başkan Sancak daha önce yine Skorer'e yaptığı açıklamada Manuel Fernandes'le ilgilenmediklerini belirtmişti.
 
Ümit Özat, Adana Demirspor'la anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu:
 
"Her şeyde sen varsın, unutamadım! Beni bu göreve layık gören, başkanıma, Metin Korkmaz'a ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim."
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Süper Lig'de gece yarısı transfer bombası patladı! Loic Remy İstanbul'da Süper Lig'de gece yarısı transfer bombası patladı! Loic Remy İstanbul'da
Fenerbahçe'de Erol Bulut biletini kesmişti ama mest etti!Fenerbahçe'de Erol Bulut biletini kesmişti ama mest etti! Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası! Fenerbahçe derken resmen...Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası! Fenerbahçe derken resmen... Gökhan Töre için flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...Gökhan Töre için flaş transfer açıklaması! Beşiktaş...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.