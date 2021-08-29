Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor Vincenzo Montella ile prensip anlaşmasına vardı.

29 Ağustos 2021 Pazar - 15:31
İLGİLİ HABERLER
Canlı yayında resmen Galatasaray'ın yıldızını istedi Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi Marcelo Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor ile anlaşma sağladı... Siopis - Dorukhan geldi Abdülkadir Parmak'a yol göründü Adana Demirspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 11 oyuncu kadroda yok

Süper Lig'e flaş transferler ile başlayan Adana Demirspor'da beklenen oldu ve teknik direktör Samet Aybaba, yönetime istifasını sundu.
 
Başkan Murat Sancak ile görüşen Samet Aybaba, takımda gerekli enerjinin yakalanamadığını düşünerek istifasını sundu ve bu istifa yönetim tarafından da kabul edildi. Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı. 
 
BAŞKAN MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI
 
 "Hangi futbolcuyu 55. dk'da çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük."" ifadelerini kullandı.
 
VINCENZO MONTELLA İLE GÖRÜŞME
 
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un teknik direktör adayları arasında İtalyan Vincenzo Montella de yer alıyor. Montella ile prensip anlaşmasına varan Adana Demirspor, İtalyan teknik adamı kısa bir süre içerisinde Adana'ya getirmek istiyor. Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı. 
 
Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile sorun yaşayan Samet Aybaba, iki futbolcun da performansından memnun olmadığını dile getirmişti.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: montella adana demirspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'a astronomik teklif! Yıldız futbolcu Babel, Falcao ve Diagne'den önce gidecek Galatasaray'a astronomik teklif! Yıldız futbolcu Babel, Falcao ve Diagne'den önce gidecek
Alınacak bir forvet vardı Ali Koç dünyaca ünlü golcüyle görüşmelere başladı! Fenerbahçe'den sansasyonel transferAlınacak bir forvet vardı Ali Koç dünyaca ünlü golcüyle görüşmelere başladı! Fenerbahçe'den sansasyonel transfer Şenol Güneş'in de yanına gitmedi İtalya'ya da! Emre Belözoğlu sürprizi Süper Lig deviyle el sıkıştıŞenol Güneş'in de yanına gitmedi İtalya'ya da! Emre Belözoğlu sürprizi Süper Lig deviyle el sıkıştı Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçından sonra yıldız futbolcuya olay tepki! 'Bir çuval inciri berbat ettin kardeş'Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçından sonra yıldız futbolcuya olay tepki! 'Bir çuval inciri berbat ettin kardeş'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.