Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu

Süper Lig'e flaş transferler ile başlayan Adana Demirspor'da beklenen oldu ve teknik direktör Samet Aybaba , yönetime istifasını sundu.

Başkan Murat Sancak ile görüşen Samet Aybaba, takımda gerekli enerjinin yakalanamadığını düşünerek istifasını sundu ve bu istifa yönetim tarafından da kabul edildi. Başkan Murat Sancak da yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğruladı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı.

BAŞKAN MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI

"Hangi futbolcuyu 55. dk'da çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük."" ifadelerini kullandı.

VINCENZO MONTELLA İLE GÖRÜŞME

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor 'un teknik direktör adayları arasında İtalya n Vincenzo Montella de yer alıyor. Montella ile prensip anlaşmasına varan Adana Demirspor, İtalyan teknik adamı kısa bir süre içerisinde Adana'ya getirmek istiyor. Kariyerinde Roma ve AC Milan 'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.