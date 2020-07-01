Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Boluspor 'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 47. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükselten Boluspor, 15. sırada devam etti. Hatayspor ise 57 puanla liderliğini sürdürdü.

KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM: ADANASPOR!

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor 'un ardından bir alt lige düşen diğer takım ise Adanaspor oldu. Altınordu ile 0-0 berabere kalan Adana ekibi, ikili averajı elinde bulunduran Boluspor'un 30 puana yükselmesi sonrasında 21 puanla 17. sırada yer alarak bitime 3 hafta kala küme düşmüş oldu.

Boluspor, gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Hatayspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.