Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti

02 Temmuz 2020 Perşembe - 7:26
| Son Güncelleme : 02 07 2020 - 7:29
TFF 1. Lig'de hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını ilgilendiren karşılaşmada Boluspor
sahasında Hatayspor
'u konuk etti.
Lider Hatayspor deplasmanda ateş hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'a 1-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 47'de Mustafa Eskihellaç atarken, bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.
Ligin bitimine 3 hafta kala puanını 30'a çıkaran Boluspor, 21 puanlı Adanaspor
'u küme düşürdü. Bu sonucun ardından Adanaspor, Eskişehirspor
'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.