Aday olacak mı? Resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz adaylık konusunda flaş bir açıklama yaptı.

25 Kasım 2020 Çarşamba - 14:05
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İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:
 
"Önde emsal var. 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak'ta da ara transfer kapandı. Görevdeyken 6 transfer dönemi geçirdik, 6 defa dayak yedik.
 
Bize iş yaptırmıyorlar. Aynı anda 4 ameliyat oldum. Akıl zaten yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. G.Saray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir. Biz asla baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Hatta saat sektirmediler. Demek ki doğru yaptık. Yarış ne kadar zorlu ise siz o kadar güçlü olursunuz. Hepsi G.Saray için var.
 
Etik etik diyorlar, etiket için çıkmasınlar. Etik için çıksınlar. Elbet seçim olacak. Bu pandemi ilanihaye gitmeyecek. Enseyi karartmayın, moralinizi bozmayın. Biz ne krizler gördük. Bir gecede yıkılan dev şirketler gördük. Çok dinamik bir toplumuz. Ebola 4 yıl sürdü. İnsanlık üst üste çalışıyor. İnsanlık bunun da üstesinden gelecektir. Milletimize sabır diliyorum. 3-4 ay içinde bu pandeminin üstesinden geleceğimize inanıyorum.
 
Başkan adaylığı açıklaması
 
Seçim için resmi başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe girmeyiz. Aday olup olmama konusunda 20 gün kala kararımı veririm. 4 Aralık'ta net bir şey söylerim.
 
'Her zaman genç hakemlerden yana olduk'
 
Biz her zaman genç hakemlerden yana olduk. Hocamız süre konusunda haklı. Özellikle maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunmalı. Bu bir temaşa sanatı. 23 şut atarsın, kaleciyi sakatlarsın. 1 şut atarlar gol olur. Bizi kahrediyor tabii ki. Bazen 6 saniye kuralı sadece bize işliyor, başkalarına işlemiyor. Bazen adam uzatıyor da uzatıyor. İnşallah alınacak onlarca puan var. 
 

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Etiketler: mustafa cengiz galatasaray
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