Adem Büyük'ün yeni takımı! 2 yıllık sözleşme...

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

2017-2019 arasında da Yeni Malatyaspor'da oynayan Adem Büyük, Galatasaray 'dan alacaklarına karşı bonservisi aldı.

Adem Büyük, yeni kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Adem Büyük, geçen sezon 34 resmi maçta Galatasaray forması giymiş 11 gol atıp 1 asist yapmış ve takımın Falcao ile birlikte en golcü iki oyuncusundan biri olmuştu.