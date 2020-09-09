Adem Büyük'ün yeni takımı! 2 yıllık sözleşme...

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı. 2017-2019 arasında da Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, Galatasaray'da alacaklarını bırakıp bonservisini aldı.

09 Eylül 2020 Çarşamba - 9:17
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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı.
 
 
2017-2019 arasında da Yeni Malatyaspor'da oynayan Adem Büyük, Galatasaray'dan alacaklarına karşı bonservisi aldı.
 
Adem Büyük, yeni kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalayacak.
 
GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Adem Büyük, geçen sezon 34 resmi maçta Galatasaray forması giymiş 11 gol atıp 1 asist yapmış ve takımın Falcao ile birlikte en golcü iki oyuncusundan biri olmuştu.
 
1987 doğumlu Adem Büyük geçen sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tek golünü atmıştı. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Adem Büyük Galatasaray transfer
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