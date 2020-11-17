Adem Ljajic'e bir şans daha

Beşiktaş'a geldiği ilk sezonu mumla aratan, futbolundan çok özel hayatı ve fazla kiloları ile gündeme gelen Adem Ljajic, son dönemde yaptığı ekstra idmanlarla toparlanma sinyali vermişti. Buna rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeyi başaramayan Boşnak asıllı futbolcuya sonunda gün doğdu. Deneyimli çalıştırıcının takımdaki eksiklerin çok olması nedeniyle Ljajic'e Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev vereceği kaydedildi. Son 3 haftada yedek kulübesine mahkum kalan ve 1 dakika bile süre alamayan tecrübeli oyuncunun bu şansı iyi değerlendirmesi için yakın çevresi tarafından da uyarıldığı öğrenildi.