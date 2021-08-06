Adem Ljajic'e Bologna'dan teklif

Beşiktaş'ta geleceği henüz netleşmeyen Adem Ljajic'e Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.

06 Ağustos 2021 Cuma - 13:52
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da bazı isimlerle yollarını ayırmak istiyor.
 
Alex Teixeira ile anlaşılmasının ardından Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen isim ise Adem Ljajic...
 
BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK
 
Bonuslarla beraber toplam 4 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Beşiktaş, İtalyan kulüplerine bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceği iddia edilmişti.
 
AYRILMAK İSTEMİYOR
 
Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.
 
SON TALİP BOLOGNA
 
İtalyan basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic için devreye giren son takımın İtalya Serie A ekiplerinden Bologna olduğu iddia edildi.
 
Haberde İtalyan ekibi Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Sırp futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.
 
Bologna'nın Sırp teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Adem Ljajic'i bizzat istediği aktarıldı. (Takvim)

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Etiketler: ljajic bologna beşiktaş
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