Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'la da yeni sözleşme konusunda uzlaşan Beşiktaş , yönünü tamamen transfere çevirirken takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Sırp futbolcu Adem Ljajic'ti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Ljajic'in, İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirildi.

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