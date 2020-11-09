Adem Ljajic kangreni devam ediyor!

Beşiktaş'ta forma giymediği için milli takıma da davet edilmeyen Ljajic'in piyasa değeri yarı yarıya düştü.

09 Kasım 2020 Pazartesi - 11:28
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Beşiktaş'ta yedek kulübesine mahkum kalan Adem Ljajic, milli aranın ardından oynanan Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da, 1 dakika bile süre alamadı.
 
Yıldız futbolcuya bir şok haber de Sırbistan Milli Takımı'ndan geldi. Kariyerinde 74 kez ülkesinin formasını sırtına geçiren 29 yaşındaki oyuncu, İskoçya, Macaristan ve Rusya karşılaşmalarının kadrosuna çağrılmadı. 3 sezondur Beşiktaş'ta olan Ljajic'in bu süreçte piyasa değerinde de büyük düşüş yaşandı.
 
Siyah-beyazlılara imza attığında 13 milyon Euro olan Adem Ljajic'in değeri 7.5 milyon euroya kadar geriledi.
 

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Etiketler: ljajic beşiktaş
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