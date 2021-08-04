Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup Adana Demirspor'a...

Fanatik'in haberine göre; Toplam maliyeti 6 milyon Euro’yu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Demir’e oyuncularla görüşme izni verdi.

Ligin başlamasına kısa süre kala bu transferlerle ilgili birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuca varılması bekleniyor.