Adı dev kulüplerle anılınca ortadan kayboldu!

27 Mart 2021 Cumartesi - 13:15
Spor Toto Süper Lig’de bu sezonun öne çıkan genç oyun
cularından biri olan Fatih Kurucuk son haftalarda formaya hasret kaldı. Karagümrük’ün 23 yaşındaki genç stoperi son olarak ligin 20.haftasında Beşiktaş
ile oynanan karşılaşmada süre aldı.
Süper Lig’de bu sezon birçok genç oyuncu gösterdikleri performanslarla yıldızlarını parlatmayı başarırken bu isimlerden biri de Fatih Kurucuk olmuştu. Karagümrük’ün defans hattında sakatlıkların yarattığı boşluğu süre aldığı 10 maçta başarıyla dolduran genç isim, ortaya koyduğu oyun ile kısa sürede büyük takımların da dikkatini çekmiş hatta ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile uzun süre anılmıştı.
Formaya hasret kaldı
Sezon sonu Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu 21 Ocak’ta oynanan Süper Lig’in 20.haftasında Beşiktaş’a 4-1 kaybedilen maçtan sonra bir daha şans bulamadı.
Sezonun ilk devresinde ağırlıklı olarak Enzo Roco ve Zukanovic’i stoper ikilisini kullanan Karagümrük’ün kış transfer döneminde Trabzonspor
’dan Gaston Campi’yi kiralık olarak kadrosuna katmasıyla beraber stoper bölgesini Enzo Roco ve Campi’ye emanet etmeye başladı. Genç oyuncu Fatih Kurucuk ise maç kadrosuna dahil edilse de son iki ayda forma giyemedi. (Skorer)