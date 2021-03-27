Adı dev kulüplerle anılınca ortadan kayboldu!

Spor Toto Süper Lig’de bu sezonun öne çıkan genç oyun cularından biri olan Fatih Kurucuk son haftalarda formaya hasret kaldı. Karagümrük’ün 23 yaşındaki genç stoperi son olarak ligin 20.haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada süre aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı



Süper Lig’de bu sezon birçok genç oyuncu gösterdikleri performanslarla yıldızlarını parlatmayı başarırken bu isimlerden biri de Fatih Kurucuk olmuştu. Karagümrük’ün defans hattında sakatlıkların yarattığı boşluğu süre aldığı 10 maçta başarıyla dolduran genç isim, ortaya koyduğu oyun ile kısa sürede büyük takımların da dikkatini çekmiş hatta ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile uzun süre anılmıştı.

Formaya hasret kaldı

Sezon sonu Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu 21 Ocak’ta oynanan Süper Lig’in 20.haftasında Beşiktaş’a 4-1 kaybedilen maçtan sonra bir daha şans bulamadı.