Adı F.Bahçe ile anılıyordu cevap geldi

PSG ile sözleşmesi feshedilen ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Jese'nin menajeri açıklamalarda bulundu.

29 Aralık 2020 Salı - 8:02
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Adı Fenerbahçe ile anılan İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'in menajeri Gines Carvajal, oyuncusunun geleceği ile ilgili konuştu.
 
Futbola bir türlü konsantre olamaması nedeniyle PSG'nin sözleşmesini fesh ettiği Jese Rodriguez'in menajeri Carvajal, oyuncusuna Türkiye'den hiç teklif olmadığını söyledi. Carvajal görüştüğü kulüplerle ilgili MLS, İspanya ve adını vermediği Avrupalı bir kulüp ifadelerini kullandı.
 
Carvajal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
 
"Fenerbahçe iddiaları doğru değil. Ne Fenerbahçe ne de başka bir Türk kulübüyle hiç temasım olmadı. Şu anda Jese için görüştüğümüz kulüpler var. Biri MLS'te. Diğer İspanya'da ve bir diğeri de Avrupa'da farklı bir lig takımıyla görüşüyoruz. Bunların hepsi Jese için bir seçenek"
 
4 yıl önce Real Madrid'den 25 milyon euroya transfer edilen Jese, 3 sezona yayılacak şekilde toplam 18 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmişti. Arada Las Palmas, Stoke City, Betis ve Sporting gibi kulüplere kiralanan Jese'nin ülkesine dönerek kariyerini canlandırmaya çalışacağı tahmin ediliyor.
 

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Etiketler: jese fenerbahçe
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