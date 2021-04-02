Aguero'nun yeni takımı belli oldu

02 Nisan 2021 Cuma - 10:30
Agüero transferinde son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz hafta Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Arjantinli futbolcunun yeni adresi belli oluyor.
Kendisi ile ilgilenen Real Madrid
ve PSG ile masaya bile oturmayan yıldız isim, kariyerine Premier Lig
'de devam etme kararı aldı.
Abramovic'in sahibi olduğu Chelsea ile görüştüğü öne sürülen futbolcunun yıllık 13 milyon euro karşılığında Londra
ekibiyle el sıkıştığı iddia edildi.
Manchester City'de yaptıkları dolayısıyla heykelinin dikilmesine karar verilen Agüero, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor. İngiliz basınının oyuncunun yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde İngiltere
'deki düzeninden memnun olan futbolcunun kariyerine bu ülkede devam etmek istediği aktarıldı. (Skorer)