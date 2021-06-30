Ahmed Kutucu Süper Lig'e geliyor

Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan oyuncusu hakkında "Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor" açıklamalarında bulundu.

30 Haziran 2021 Çarşamba - 13:47
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Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
 
"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"
 
Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, milli takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.

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Etiketler: ahmed kutucu
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