Ahmed Kutucu Trabzonspor'da

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde yakaladığı çıkış trendini sezonun ikinci yarısına da taşımak isteyen Trabzonspor , kadrosunu güçlendirmek adına da çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'un Schalke 04 forması giyen milli oyuncularımızdan Ahmed Kutucu'nun transferinde önemli aşama kaydettiği aktarılmakta.

BILD'den Kilian Gaffrey'nin haberine göre Ahmed Kutucu, geleceği adına %100 net bir karar vermiş değil. Fakat edinilen bilgilere göre Hollanda 'dan Heracles ve Türkiye'den Trabzonspor'un transfer adına pol pozisyonunda oldukları aktarılmakta. Schalke'nin Frankfurt ile oynayacağı maç öncesinde Ahmed'in ayrılması beklenmiyor çünkü o maç için Schalke'nin hücum hattında bir alternatif eksikliğinden bahsedilmekte.

Bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 6 maçta toplam 98 dakika süre alabilen Ahmed, gol atma başarısı gösteremedi. Sürekli olarak Süper Lig takımlarının transfer listesinde anılan Ahmed Kutucu'nun Trabzonspor kadrosuna katılması muhtemel olarak görülmekte.