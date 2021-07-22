Ahmed Yasser Rayan adım adım Altay'a...

Altay Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan için girişimlere başladı.

22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:27
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Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Altay, transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın peşine düştü.
 
Son olarak Mısır Ligi'nde Al Ahly forması giyen 23 yaşındaki futbolcuya teklifin götürüldüğü ve transferin bitme aşamasına geldiği vurgulandı. Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed'in milli takımdan arkadaşı olan Rayan'ın güncel piyasa değerinin 1 milyon Euro olduğu belirtildi.
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Altay'ın takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun bonservisinde indirim yapmak için büyük pazarlık yaptığı öğrenildi. El Gounah takımından yetişen Rayan, geçen sezon ligde 23 maçta 15 gol attı. Ahmet Rayan 1 kez de Mısır A Milli Takımı'nın formasını terletti.
 
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
 
Tcrübeli teknik direktör Mustafa Denizli'nin genç ve yetenekli yabancı oyunlar üzerinde durduğu ve bu konuda ince eleyip sık dokuduğu açıklandı. Siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika'da da oyuncu arayışlarını da sürdürdüğü kaydedildi.
 
Altay'ın gündeminde olan Ahmed Yasser Rayan, 2017-2018 sezonu öncesinde Al Ahly'de profesyonel oldu. Mısır dışına hiç çıkmayan 23 yaşındaki futbolcu Mısır Ligi'nde toplam oynadığı 68 karşılaşmada 28 gol attı, 3 de asist yaptı. (Yeni Asır)

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Etiketler: Ahmed Yasser Rayan altay
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