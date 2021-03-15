Ahmet Ağaoğlu: 35 senedir aynı şeyi konuşuyorsak...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 biter Erzurumspor maçından sonra 'Adalet istiyoruz' dedi.

15 Mart 2021 Pazartesi - 8:20
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Trabzonspor Başkanı, FIFA’ya başvuru yaptıklarının altını çizdi, “Verilen mücadele sadece bizim değil. Sistemde bir çarpıklık varsa, onu gidermek hepimizin görevi. Madem herkes aynı sıkıntıları yaşıyor, o zaman aynı doğrultuda hareket etmeliyiz” dedi.
 
BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türk futboluna adaletin gelmesi için herkese görev düştüğünü vurguladı.
 
FIFA’ya yapılan başvurunun detaylarını anlatan Ağaoğlu, “Dört tekerlek değişip araba hala gitmiyorsa, sıkıntı sistemde. Kulüpler Birliği’nin desteğiyle, itiraz etmeyen olmadığı için kulüplerin tamamına yakınının desteğiyle, hazırladığımız dosyayı FIFA’ya gönderdik. Verilen mücadele Trabzonspor’un mücadelesi değil. Marka değeri düşen, kan kaybeden, herkesin şikayetçi olduğu bir sistemin değişmesi için yapılan bir hamle” dedi.
 
Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: “Herkesin ağzında aynı kelam var; ‘Adalet istiyoruz’. Adaletin sağlanabilmesi için görev yapan insanların özgür hareket etmeleri lazım. Bağımsızlığın tartışıldığı bir noktadayız. Sistemde bir çarpıklık varsa, onu gidermek hepimizin görevi. Madem herkes aynı doğrultuda sıkıntı yaşıyor, o zaman aynı doğrultuda hareket etme zorunluluğumuz var. 35 senedir aynı şeyi konuşuyorsak, demek ki işin odağına inmiş değiliz. Eğer inseydik, hala bunları konuşmak zorunda kalmazdık.”
 
Takımın durumunu da değerlendiren bordo-mavililerin patronu, “Pandemiden en fazla etkilenen takım Trabzonspor oldu. Pozitif vakanın 10-14 gün karantina süresi oluyor. Bu da bir yırtık sakatlığına denk geliyor. Şartlar ne olursa olsun biraz Trabzonspor gibi oynamamız lazım” ifadelerini kullandı.

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Etiketler: ahmet ağaoğlu trabzonspor
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