Ahmet Ağaoğlu: Bir forvetle anlaşmak üzereyiz

Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

02 Ekim 2020 Cuma - 22:44
İLGİLİ HABERLER
Kayserispor'dan Manuel Fernandes hamlesi MKE Ankaragücü 0-1 Kayserispor Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1 Trabzonspor'da Edgar sakatlandı! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
 
"Ben bir şey demeyeceğim. Dediğimde 75 gün, 175 gün, 375 gün, çok ciddi boyutlarda para cezası... Hakem yorumcuları var, MHK var en iyi şekilde yorumlaması gereken. Onların yorumlayacağı şeyler, herkesin dile getirmesi lazım."
 
"Bir forvetle anlaşmak üzereyiz. 36 saat içinde bir de stoperi kadromuza katacağız"
 
"36 saat içinde bir stoper gelecek, bir forvetle de anlaşmak üzereyiz. 36 saat sonra kimin geldiğini, kimin gittiğini herkes görecek."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic'in transferini duyurdular! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Mario Mandzukic'in transferini duyurdular!
Belhanda, Nice ile anlaşmaya vardıBelhanda, Nice ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İki ismin bileti kesildi Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! İki ismin bileti kesildi Bu sezon ülke puanında Faroe'den bile kötüyüz!Bu sezon ülke puanında Faroe'den bile kötüyüz!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.