Ahmet Ağaoğlu'ndan Galatasaray'a Mete Kalkavan yanıtı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mete Kalkavan tepkisi gösteren Galatasaray'a "Bu hakemi istemiyoruz, şunu vermeyin demekle bu iş bir yere gitmez" dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba - 10:10
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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem Mete Kalkavan'a verilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı kulüp tepki göstermiş, resmi sitesinden "Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamı taşımaktadır" açıklaması yapmıştı.
 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'ın bu açıklamasına Fanatik Gazetesi'ndeki röportajında yanıt verdi.
 
Ahmet Ağaoağlu "Bu hakemi istemiyoruz, şunu vermeyin demekle bu iş bir yere gitmez. Söz konusu hakemle bizim de yaşadıklarımız çok net ortada. Ama biz ısrarla şunu söylüyoruz; sistem bozuk! 1960'tan bu yana Türkiye ve dünyada futbolun göstermiş olduğu gelişim ve değişim herkesin malumu. Ancak aynı şeyi Merkez Hakem Kurulu için söylemek mümkün mü? 3-5 ufak değişiklik hariç hep aynı yapı, hep aynı düzen içinde devam eden bir sistem. İşin özüne baktığınız zaman herkes şikayetçi ama herkes bireysel anlamda ses çıkarıyor. Tüm kulüpler, samimi şekilde bu yapının kökten değişmesini istediğinde, MHK'nın yapısı da diğer kurumların yapısı da değişecektir ve değişmelidir" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: ahmet ağaoğlu galatasaray trabzonspor mete kalkavan
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