Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer ve borç açıklaması!

03 Nisan 2021 Cumartesi - 0:04
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a açıklamalarda bulunan başkan Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili soruya cevap verdi.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Aslında aradan fazla bir zaman geçmedi 3 sene geçti ama kendi camiamız içerisinde 3 asır gibi algılanmaya başlandı. Yönetime geldiğimiz gün yüz yüze olduğumuz koşulların neler olduğu unutuldu. Bu zaten Trabzonspor
’un sıkıntısı değil Türk sporunun sıkıntısı. Yaşadığınız sıkıntıları yapılan yanlışları çok çabuk unuttuğunuz zaman ileriye dönük olarak yapacağınız hamlelerde de hata yapma şansınız ya da şanssızlığınız artıyor. Geldiğimiz zaman bunu defalarca ifade ettik. Yine ifade etmenin gereği var mı yok mu ama şöyle ki hatırlamakta da yarar var. İlk kulübün kapısından içine girer girmez yapılacak ödeme 85 milyon biz nisan ayında göreve geldik haziran sonuna kadar da bir 185 milyon daha neresinden bakarsanız bakın 300 milyona yakın bir ödeme yükü ile karşı karşıya olan oyuncularına 7 aydır maaş ödemeyen icrada 132, FİFA
’da 36 dosya, transfer yasakları… Böyle bir kaosun içindeydi."
"Bazen sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman kendi kişisel bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Onun için özellikle son zamanlarda her puan kaybedilen maçtan sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum. Trabzonspor gibi 20 bine yakın delegesi olan bir grup genel kurul 200 kişiye genel kurul yapamaz. Asıl düşündürücü olan, devasa boyutlara gelmiş olan borç, hatırlayalım Trabzonspor’un yıllık sabit geliri olarak tabir ettiğimiz gelirler 150 – 160 milyon lira. Kur farkı gideri, kredi faizi olarak ödediğimiz para 280 milyon lira."
"Trabzonspor'un 850 -860 milyon lira borcu var"
Bu 3 büyük rakibinizle olan ekonomik farklılık ne durumda? sorusuna Ağaoğlu şöyle cevap verdi: Şöyle söyleyeyim 1’e 4. Trabzonspor’un geliri 100 ise GS ve FB’nin 400, Beşiktaş
’ın 350 milyon. Zaten borçlara da bakarsanız borçlar da aynı oranda. Trabzonspor’a bakarsanız 850 -860 milyon lira borcu var. Diğer kulüplerimize baktığımız zaman Şampiyonluk 3 – 4 milyarlı rakamlarla telaffuz ediliyor. Ama Trabzonspor’un geliri bu. Şampiyonluk yarışının içerisinde olduğumuz rakiplerimizle aramızdaki finansal açık, gap
1’e 4. Ama bu 3 yıllık süreç içerisinde ilginç şeyler yapmak zorunda kaldık. Bugün itibariyle baktığımızda Trabzonspor’un hiç kimseye bir kuruş borcu yok. Vadelenmiş borçları var. Oyuncuların maaşları ayın birinde yatar.