Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer ve borç açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a açıklamalarda bulunan başkan Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili soruya cevap verdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Aslında aradan fazla bir zaman geçmedi 3 sene geçti ama kendi camiamız içerisinde 3 asır gibi algılanmaya başlandı. Yönetime geldiğimiz gün yüz yüze olduğumuz koşulların neler olduğu unutuldu. Bu zaten Trabzonspor ’un sıkıntısı değil Türk sporunun sıkıntısı. Yaşadığınız sıkıntıları yapılan yanlışları çok çabuk unuttuğunuz zaman ileriye dönük olarak yapacağınız hamlelerde de hata yapma şansınız ya da şanssızlığınız artıyor. Geldiğimiz zaman bunu defalarca ifade ettik. Yine ifade etmenin gereği var mı yok mu ama şöyle ki hatırlamakta da yarar var. İlk kulübün kapısından içine girer girmez yapılacak ödeme 85 milyon biz nisan ayında göreve geldik haziran sonuna kadar da bir 185 milyon daha neresinden bakarsanız bakın 300 milyona yakın bir ödeme yükü ile karşı karşıya olan oyuncularına 7 aydır maaş ödemeyen icrada 132, FİFA ’da 36 dosya, transfer yasakları… Böyle bir kaosun içindeydi."

"Bazen sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman kendi kişisel bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Onun için özellikle son zamanlarda her puan kaybedilen maçtan sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum. Trabzonspor gibi 20 bine yakın delegesi olan bir grup genel kurul 200 kişiye genel kurul yapamaz. Asıl düşündürücü olan, devasa boyutlara gelmiş olan borç, hatırlayalım Trabzonspor’un yıllık sabit geliri olarak tabir ettiğimiz gelirler 150 – 160 milyon lira. Kur farkı gideri, kredi faizi olarak ödediğimiz para 280 milyon lira."

"Trabzonspor'un 850 -860 milyon lira borcu var"