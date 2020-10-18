Menajerinden flaş Dorukha açıklaması

Beşiktaş ile kontrat yenilemeyen Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2020 Pazar - 11:18 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 11:38
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Beşiktaş'a 2 yıl önce 1.lig ekibi Eskişehir’den transfer ettiği Dorukhan Toköz, Beşiktaş’taki ilk sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansla önce ilk 11’in değişilmez ismi olmuş ardından da Milli Takım’a yükselmişti. Kariyerindeki yükselişin ardından 375 bin Euro’luk maaşının artırılması için yönetimden talepte bulunan ve olumlu yanıt alan başarılı oyuncu, ardından uzun bir diz sakatlığı yaşamış, o süreçte erken seçim yapılmış ve başkan değişmişti. Tüm bu yaşananların sonunda sağlığına kavuşan ve yeni yönetimden de maaş artırımı talebinde bulunan genç oyuncu, istediği ücret konusunda ortak noktada buluşamayınca, kulüpte ‘Dorukhan krizi’ başlamıştı. Takımla sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayacağı konuşulan Dorukhan için Başkan Ahmet Nur Çebi çok sert konuştu.
 
‘Sözleşmesi bitiyor’
 
Vodafone Park’ta önceki gün düzenlenen basın toplantısında Dorukhan’ın sözleşmesiyle ilgili soruya, “Dorukhan top oynamayı Beşiktaş’ta istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, oynamak istemediği takdirde, Allah yolunu açık etsin” cevabını veren Başkan Çebi, net bir tavır sergiledi.
 
Bu sözlerin ardından, başarılı oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Fanatik Gazetesine konuştu. Yaşananları yakından takip ettiğini belirten Bulut, “Dorukhan Toköz konusunda Beşiktaş’la görüşüyoruz. Asbaşkan Emre Kocadağ’la temasımız var. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Durumunda henüz yeni bir gelişme yok” ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: dorukhan toköz ahmet bulut beşiktaş
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