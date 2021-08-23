Ahmet Bulut'tan flaş Falcao açıklaması

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:50
Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.
Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.
Ahmet Bulut yalanladı!
Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik
ise hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut
yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.