Ahmet Bulut'tan flaş Falcao açıklaması

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Falcao için menajeri Ahmet Bulut açıklamada bulundu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:50
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Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi.
 
Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.
 
Ahmet Bulut yalanladı!
 
Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik ise hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.

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Etiketler: ahmet bulut falcao
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